ضبط شبكة لترويج الحشيش الأفغاني والآيس كريستال





ألقت شعبة مكافحة المخدرات- فرعية شرق النيل، القبض على شبكة إجرامية تنشط في ترويج وتوزيع المخدرات بالحاج يوسف شارع واحد.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أنه توفرت معلومات بوجود شبكة إجرامية تنشط في الترويج بدائرة الاختصاص، وبناءً على ذلك تم تكوين تيم ميداني مختص للرصد والمتابعة لتضيق الخناق على المهتمين، وتمت مداهمة المنزل بالحاج يوسف شارع واحد محطة الشهيدة ندى وضبط أربعة متهمين بحوزتهم (1) كيلو حشيش أفغاني وقطع حشيش معدة للبيع وقطع من الحشيش تقدر بخمسة جرامات، إضافة إلى عدد من مخدر “الآيس كريستال” ومبالغ مالية. تم فتح بلاغات في مواجهتهم توطئة لتقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

صحيفة الصيحة