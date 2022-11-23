كبار قادة وضباط الجيش تحدثوا بصراحة تاريخية أمام البرهان ..قالوا له إن السودان لايحتمل شقاقاً أكثر





• كبار قادة وضباط الجيش السوداني الذين التقاهم البرهان اليوم كانوا في قمة المسؤولية التاريخية والوطنية التي أملاها عليهم ضميرهم الوطني وصدقهم في الإنتماء لهذا الوطن النبيل ..

• تحدثوا بصراحة تاريخية أمام البرهان ..قالوا له إن السودان لايحتمل شقاقاً أكثر من الذي يعيشه ..طالبوا قائدهم العام أن يعيد النظر كرّتين في تقارير قياس الرأي العام السوداني الذي قال بلسان الفعل إن هذا الوطن أكبر من أن تختطفه مجموعة سياسيين لايجمع بينهم جامع ولا قرار لهم ولا وجود داخل السودان بأرضه وتاريخه ..

• أمام البرهان الآن أن يختار بين قادة جيشه وكبار ضباط القوات المسلحة السودانية الذين التقاهم اليوم ..وشتات الحرية والتغيير الذين تهافت قائد الجيش السوداني لدعمهم وتلميعهم وفرضهم علي الشعب السوداني الذي خبِر أمرهم ..وذاق مُرّهم ..

عبد الماجد عبد الحميد

