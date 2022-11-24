ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الفول والفلافل يومياً؟





يعتبر تناول الفول الفلافل من الأشياء المفضلة بالنسبة لقطاع عريض في الوطن العربي، نظراً للطعم الشهي للوجبة الشعبية في كثير من البلدان.

ويتساءل البعض عن هل تناول الفول والفلافل بشكل يومي له أضرار على الصحة أم لا؟

وبين الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية في مصر أنه يجب على الشخص معرفة قاعدة خلال تناول الوجبات الغذائية، وهي ضرورة التنويع في الطعام، للحصول على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة.

ووفقا لصحيفة الوطن المصرية، أوضح أستاذ علوم الأغذية، أنه عندما يعمل الشخص على تثبيت نوع معين من الطعام، ذلك يعني أنه يحصل على نفس العناصر الغذائية مثل الفول والفلافل؛ خاصة أنه نوع واحد لاحتوائهما على الصنف ذاته، أي أن أصلهما الفول، باختلاف أن الفلافل تحتوي على الخضروات، لكن لا يحصل الإنسان على فوائدها بسبب أنها تقلى، ما يحدث تلفًا بها.

ونصح الحوفي بالتنويع في الوجبات يوميا، أي على سبيل المثال وجبة الإفطار بدلا من تناول يوميا الفول والفلافل يمكن استبدالها أنواع مختلفة من منتجات الألبان أو البيض أو الكورن فليكس وغيره، مشيرا إلى أن الإفطار من أهم الوجبات، كونها تعطي الجسم الطاقة التي تجعله يستكمل يومه بنشاط لأداء مهامه.

وشرح أستاذ علوم الأغذية أن الفول والفلافل من الأكلات المفيدة كونها تعطي الشخص الشعور بالشبع لمدة طويلة، لكن أيضا لا تحتوي على المغذيات المتنوعة، أي لا يوجد بروتين أو أملاح معدنية أو فيتامينات مهمة.

وأجاب الحوفي على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والفلافل يوميا؟، قائلا: إن الأمر على حسب الشخص إذا كان سليما، أي ليس لديه أمراض، حينها لا تحدث مشكلة كبيرة، لكن مع تكرار الأمر ربما يحدث عسر هضم، ولا يستفاد الإنسان من الوجبة.

أما الأشخاص الذين يعانون من أمراض السكر أو السمنة أو القولون، لا يفضل تناولهم الفول والفلافل بشكل يومي؛ لأن ذلك سيؤثر على صحة الشخص من خلال حدوث تقلصات بالمعدة وغازات، ويمكن الإصابة بالسمنة بسبب السعرات الحرارية العالية.

صحيفة البيان