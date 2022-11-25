شاهد بالصورة.. بطاقة دعوة زواج سودانية يعود تاريخها لأكثر من 43 سنة تثير اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعون: (يا سلام قول للزمان أرجع يا زمان)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وباعجاب كبير صورة قديمة لدعوة زواج بإحدى القرى السودانية يعود تاريخها لأكثر من 43 سنة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن كرت الزواج المتداول تم صياغته وكتابته بطريقة جميلة غلب عليها اللهجة العامية السودانية.

أهل المناسبة التي تمت في أبريل من العام 1979 قدموا الدعوة لكل أهالي القرية لحضور مناسبة الزواج التي أقيمت في الثانية ظهراً.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد عبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بالطريقة الجميلة والتي تحمل كل معاني الحنية, وكتبوا معلقين (يا سلام قول للزمان أرجع يا زمان).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين