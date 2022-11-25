توقيف (٣٣) متهماً بينهم أخطر معتادي الإجرام بأمبدة





أسفرت الحملات اليومية والمنعية والأطواف الليلية التى تقوم بها شعبة مباحث رئاسة شرطة محلية أمبدة والأقسام وقوة آلية مكافحة المجموعات المتفلتة وقوة مكافحة الجريمة برئاسة المحلية وقوات الاحتياطي، أسفرت عن القبض على (٣٣) متهماً دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (٩٩/٧٩/٧٨/٧٧/٦٩) جنائي و (١٠٠/٦٨) و (١٥/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط عدد من المعروضات المختلفة ممثلة في قندول حشيش وكمية من الكريمات بمسميات مختلفة و (٣) كريستالات كبيرة عبارة عن خمور بلدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفيد متابعات (إعلام شرطة الولاية) بحسب الانتباهة بتمكن مباحث قسم شرطة سوق ليبيا من القاء القبض على أخطر معتادي السرقات والنهب متلبساً بنهب شنطة يد بداخلها موبايل سامسونج قراند من إحدى المواطنات عقب تهديدها بسلاح أبيض (سكين)، حيث تم القبض عليه بعد مقاومة شرسة وبحوزته المنهوب.

ودون في مواجهته بلاغ تحت المادة (١٧٥) جنائي توطئة لتقديمه للمحاكمة، كما استطاعت مباحث قسم شرطة أمبدة شمال استرداد عربة (افانتي) بدون لوحات بقيمة ( ١،٨٥٠،٠٠٠) جنيه بعد الرصد والمتابعة والبحث، وتم ضبطها بحوزة المتهم، وتم القبض عليه ووضعت العربة معروضات في البلاغ، ودون في مواجهته بلاغ تحت المادة (١٧٤) من القانون الجنائي.