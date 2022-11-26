مصر تحبط تهريب (شعر طبيعي) مع أمراة قادمة من السودان





أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي ومستحضرات التجميل، حاولت راكبة تهريبها داخل حقائبها فور وصولها من السودان لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السودان على رحلة طائرة تاركو، اشتبه نميري عبد الرحمن، مأمور الجمرك بمطار القاهرة، في إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة.

وعثر مع الراكبة على 7 كجم من الشعر الطبيعي، و320 عبوة من مستحضرات وأدوات التجميل مختلفة الأنواع داخل حقائبها.

صحيفة الصيحة