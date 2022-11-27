انتحار فتاة تحرش بها ابن عمها.. وردة فعل غريبة من والدها عندما أبلغته بما حدث





أثار انتحار فتاة بالقفز من أعلى العقار الذي تقيم فيه إثر تعرضها لضغوط نفسية شديدة، في مدينة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال العاصمة المصرية القاهرة، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتحرت الفتاة بالقفز من أعلى العقار، وتداول رواد التواصل تغريدة للفتاة وتدعى علياء عامر كتبت فيها: “ابن عمي الكبير تحرش بي وأنا صغيرة، ولما حكيت لوالدي لم يصدقني .. باي”، وفقا لـ “العربية نت”.

وأعلن المتابعون، بعدها بساعة وفاة الفتاة بعد انتحارها بالقفز من أعلى العقار الذي تسكن فيه بالطابق الخامس.

وكانت قد تلقت مديرية أمن البحيرة، بوصول علياء ( 24 عاما) إلى المستشفى جثة هامدة اثر سقوطها من الطابق الخامس بأعلى منزلها.

صحيفة ألم صد