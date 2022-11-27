السعودية تحتضن موهوبي العالم في المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع بجدة





برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة، تحت شعار «رحلة نحو المستقبل الجديد»، والذي أقيمت نسخته الأولى في نوفمبر 2020، ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن يعقد كل عامين.

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، الدكتورة آمال الهزاع أن رسالة المملكة العربية السعودية للعالم مستمرة في استشرافها للمستقبل، وأن المؤتمر في نسخته الثانية، يعزز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وأكدت أن تجربة المؤتمر الأول كانت مجرد محطة انطلاق ونواة أساس، استندت إليها «موهبة» ليكون المؤتمر هذا العام تطبيقاً لتوصيات الدورة الأولى، بشأن بناء منصة عالمية للموهوبين والمبدعين حول العالم.

وأشارت الأمين العام لمؤسسة موهبة إلى أن المؤتمر يشمل آيدياثون، يشارك فيه أكثر من مائة موهوب وموهبة من 30 دولة حول العالم، تم اختيارهم بعناية، بناءً على إنجازاتهم العلمية والتقنية، وانتمائهم لأفضل جامعات العالم، وسيطبقون خلال الآيدياثون مبادئ التفكير الجمعي لبناء منصة عالمية، لتمكين الموهوبين من كل العالم من استخدام الذكاء الجمعي، لتقديم حلول ابتكارية لتحديات العالم، وصنع مستقبل جديد.

وجددت الدكتورة آمال الهزاع دعوتها لكل الموهوبين والمبدعين في أنحاء العالم، لمشاركة معارفهم وأفكارهم الإبداعية مع المنصة التي ستطلق بنهاية المؤتمر، مؤكدة أن «موهبة» ستستمر في دعم كل ما يمكن أن يحسن مستقبل حياة البشر والتنمية المستدامة.

البيان