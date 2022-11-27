معلومات جديدة بشأن قضية مقتل أسرة “بري”





كشفت مصادر (الصيحة)، عن وضع ملف التحقيقات والتحري في حادثة مقتل أسرة بري مربع (6) شرقي العاصمة الخرطوم، أمام ضابط برتبة العقيد بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لتولي التحريات فيها وفك طلاسمها.

وكانت منطقة بري شهدت حادثة مؤسفة عندما أقدم مجهولون على قتل أسرة كاملة تتألف من (أم وابنتها وابنها) رمياً بالرصاص من سلاح كاتم صوت داخل شقتهم.

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أن شرطة ولاية الخرطوم وفور تلقي البلاغ هبّت لمسرح الحادثة وقامت باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وشرعت في تحرياتها وتحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة التي شغلت الرأي العام منذ اكتشاف وقوعها أمس، وأفصحت مصادر بأن قيادة الشرطة أولت القضية اهتماماً بوضع كافة مقدراتها الفنية والجنائية لفك طلاسم الحادثة.

وبحسب المصادر فإن العقيد شرطة المكلّف بالنظر في ملف القضية قام بتسلّم الملف وشرع في تحقيقاته وتحرياته فوراً، ورفضت المصادر الافصاح عن أي معلومات حول سير التحري وذلك منعاً للإضرار بالتحقيقات فيها، مشدّدة على أنها ماضية في إجراءاتها للتوصل إلى مرتكبي الحادثة وكشف تفاصيل وقوعها للرأي العام.

صحيفة الصيحة