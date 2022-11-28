الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الطائف بالسعودية





أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، الإثنين، عن استئناف خدماتها إلى مدينة الطائف اعتباراً من 3 يناير/كانون ثاني 2023 بثلاث رحلات أسبوعية.

وقالت الخطوط القطرية في بيان اليوم، إن هذه هي الوجهة السادسة لشركات الطيران في المملكة العربية السعودية.

وسيمكن الاستئناف، الركاب المسافرين، من وإلى الطائف، من الاستفادة من الشبكة الدولية للشركة عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلتين يوميا من الرياض، وأربع رحلات يومية من جدة، ورحلتان يوميا من المدينة المنورة، وخمس رحلات يومية من الدمام، ورحلة يومية من القصيم.

تقوم الخطوط الجوية القطرية حاليا برحلات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، وتربط من خلال مركزها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي صوتت عليه شركة سكاي تراكس باعتباره “أفضل مطار في العالم”.

العربية نت