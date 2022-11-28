ضبط مصنع عشوائي للزيوت يتمّ استخراجها من الشحم





بعد حملة ومداهمة وفق معلومة.

ضبطت السلطات في العاصمة السودانية الخرطوم، الأثنين، مصنعًا عشوائيًا للزيوت يتمّ استخراجها من الشحوم.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أنّ شرطة محلية شرق النيل نفذّت حملة منعية كبرى استهدفت عدّة مناطق متفرّقة بدائرة الاختصاص لبسط الأمن ومحاربة الجريمة تحت إشراف مدير شرطة محلية شرق النيل.

وتابع” أثناء الحملة توّفرت معلومات تفيد بوجود مصنعٍ عشوائيّ للزيوت يتم استخراجها من الشحوم”.

وأردف” على الفور تمّ الاتصال بوزارة الصحة بالمحلية وتمّت مداهمة الموقع عبر القوّة المنفذّة، وتمّ القبض على (٢) من العمال يقومان بتصنيع الزيوت وتمّ ضبط (٣٥) برميل من الشحوم (١٤) منها زيوت معدّة للبيع يتمّ بيعها في مناطق متفرّقة من ولاية الخرطوم تمّ القبض على المتهمين بقسم شرطة الشقلة لتكملة الاجراءات القانونية اللازمة”.

باج نيوز