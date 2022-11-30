محاكمة لاعبين من الدوري الممتاز في جريمة قتل





باشرت محكمة جنايات بحري بالقاعة الكبرى بحسب صحيفة الدار اليوم اجراءاتها في قضية الاتهام بالاستماع الى شهود الاتهام و ذلك في البلاع المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي و ذلك اثر اتهام لاعبان و اداري و سائق بص بقتل احد ابناء الحلفايا و ذلك اثناء عبور البص السياحي و على متنه اللاعبين بمنطقة بحري ليحدث اشكال بالطريق العام ادى الى حدوث مشاجرة و كان المجني عليه حضورا بحكم موقع سكنه ليتعرض الى طعنة ادت الى وفاته ليتم القبض على المتهمين و بعد الفراغ من التحريات حول البلاغ الى المحكمة التي باشرت في اجراءات المحاكمة.

صحيفة الصيحة