شقيق رب اسرة بري يكشف معلومات جديدة





نفي وليد عباس مضوي شقيق الدكتور حاتم عباس ،رب أسرة حادثة بري التي تعرضت لحادث بشع أدي لوفاة الأم وأبنها وبنتها داخل شقتهم مساء الجمعة الماضي مايتردد في الوسائط بشأن توجيه الأتهام لشقيقه حاتم ،وقال وليد عباس في حديثه لبرنامج (كالآتي ) الذي يقدمه عمار شيلا علي قناة النيل الأزرق أمس أن مايكتب في الوسائط من شائعات وتكهنات زادت من آلامهم كاسرة مكلومة ومفجوعة لبشاعة الحادث ،وطالب الجميع بأحترام مشاعر الأسرة.

وقال :طبيعي أن يتم التحقيق مع رب الأسرة بأعتباره أول من أكتشف الجريمة ،ولايوجد إتهام مباشر له ،وأشار الي أن شقيقه د. حاتم شخص محترم ومتعلم ومتدين ومحبوب من الجميع ،و أنهم ثلاثة أشقاء ولاتوجد بينهم خلافات إطلاقا ،وزوجة شقيقه الراحلة كانت مدرسة في التربية والأخلاق والأحترام .

ونفي وجود خلافات علي مستوي الأسرة ،لذلك يجب إحترام مشاعر الأسرة والكف عن التكهنات ،وقال بأن الشرطة تبذل مجهودات كبيرة لكشف طلاسم الجريمة ،وقد إقتربت من ذلك ،ويثقون كل الثقة في الشرطة والأجهزة الأمنية .

صحيفة الصيحة