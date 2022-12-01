ضبط مروِّج لمخدِّر الآيس بشارع المشتل الخرطوم





تمكّنت مكافحة المخدِّرات فرعية كرري من ضبط أجنبى يروّج الآيس كريستال بشارع المشتل الخرطوم.

وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنّ الضبطية تمّت في إطار تنفيذ خطّة الإدارة العامّة لمكافحة المخدّرات لقطع الطريق على المروِّجين والشبكات التي تنشط في ترويج وبيع المخدّرات حيث توفرت معلومة لفرعية كرري بوجود أجنبى (نيجيري الجنسية) ينشط في ترويج آيس كريستال.

على إثرها تمّ تكوين فريق محترف لهذا الأمر وعمل على جمع المعلومات من المصادر مع الرصد والمتابعة فتمّ عمل كمين محكم أسفر عن القبض عليه بعد مقاومة شرسة وذلك بشارع المشتل الخرطوم وعند التفتيش عثر الفريق بحوزته على بودرة الآيس كريستال داخل غلاف ورقي لصابون حمّام كان مخبأ داخل ملابسه بطريقه احترافية تزن (106)جرام تم فتح بلاغ في مواجتهه توطئة لتقديمه للمحاكمة.

صحيفة اليوم التالي