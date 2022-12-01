إيلون ماسك يعلن حل سوء التفاهم بينه وبين أبل





قال إيلون ماسك، صاحب منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه وعملاقة التكنولوجيا “أبل”، قد “حلا سوء التفاهم” بينهما، بعد أن زعم الملياردير أن الشركة كانت تهدد برفع تطبيق “تويتر” من متجر التطبيقات الخاص بها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الخميس.

وكان ماسك قد اتهم شركة “أبل” بوقف معظم إعلاناتها على منصة التواصل الاجتماعي، وزعم أن الشركة المصنعة لـ “آي فون” كانت تهدد برفع تطبيق “تويتر” من متجر التطبيقات الخاص بها بدون تفسير، قبل أن يسأل عما إذا كانت الشركة “تكره” حرية التعبير.

وجاءت ثورته عندما بسبب قيام عدد من الشركات بوقف إعلاناتها على “تويتر” بصورة مؤقتة، بسبب مخاوف بشأن خطط ماسك للإشراف على محتوى الموقع.

إلا أن رئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” قام أمس الأربعاء، بنشر مقطع فيديو قصير على “تويتر” من داخل حرم “أبل بارك” عملاقة التكنولوجيا في كاليفورنيا، وأكد أنه تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك.

وقال ماسك: “(حظينا بـ) محادثة جيدة. إلى جانب أمور أخرى، لقد قمنا بحل سوء التفاهم بشأن احتمالية رفع تويتر من متجر التطبيقات. وكان تيم واضحا حيث قال إن أبل لم تفكر أبدا في القيام بذلك.”

البيان