رئيس الوزراء البريطاني يؤكد تضامنه الكامل مع زيلينسكي

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تضامنه الكامل معه، إثر اندلاع خلاف بين زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترمب في شأن صفقة ديزل مع روسيا.

وأفاد بيان صادر عن داونينغ ستريت بأن بورنم أبلغ الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية أنه يدرك أن “الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت صعبة على أوكرانيا”، مجددا تأكيد “تضامنه الكامل” معه.

وقد شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، السبت، هجوماً حاداً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غداة اتصاله مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، متهماً إياه بتعطيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، ومطالباً أوكرانيا باختيار رئيس جديد، في تصعيد جديد للضغوط الأميركية على كييف.

وقال ترمب إن زيلينسكي كان بإمكانه تسوية الحرب مرات عديدة، لكنه اختار عدم القيام بذلك، مضيفاً أن “الرئيس الأوكراني يريد التسبب في مشكلات للولايات المتحدة والعالم من خلال استهداف مصافي النفط الروسية”.

كما أضاف ترمب ، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته إلى كلاركسفيل بولاية تينيسي للمشاركة في تجمع انتخابي، أن زيلينسكي “يمكنه أن يفعل ما يشاء، لكنه لا يستطيع استهداف مصافي النفط”، قبل أن يطالبه بالتوقف عن هذه الهجمات فوراً.

ووجه ترمب حديثه للشعب الأوكراني قائلاً: “أقترح أن يختاروا قائداً جديداً حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق”، مضيفاً أن الوقت قد حان لأن يكون لأوكرانيا رئيس جديد.

وفي سياق منفصل، علق ترمب على الوضع في إيران، قائلاً: “سندرس الأمر”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحرك الذي قد تتخذه إدارته.

إلى ذلك، رحب كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف، بدعوة ترمب إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا، واصفاً إياها بأنها “محورية وتاريخية”.

فقد كتب دميترييف، المبعوث الخاص للكرملين للتعاون الاقتصادي، عبر حسابه على إكس: “ينضم الرئيس ترمب إلى كثيرين يَرون أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركّز فعلا على السلام، لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلينسكي… إنها تصريحات محورية وتاريخية”.

جريدة الرياض