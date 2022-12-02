سودانيون يقطعون كف مصري بطريقة مروعة.. والأمن يكشف التفاصيل





أقدم ثلاثة مواطنين سودانيين على قطع كف مواطن مصري يعمل سائق سيارة أجرة ميكروباص، باستخدام سلاح أبيض في القاهرة.

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قال المجني عليه إنه “أثناء استكمال عدد ركاب سيارته الأجرة في منطقة مدينة نصر بالتحديد في شارع مكرم عبيد، قام 3 أشخاص بركوب السيارة وأحدهم جلس على مقعد يعيق صعود باقي الركاب، وعندما طلب منه الجلوس على المقعد الآخر رفض بطريقة حادة”.

وتابع المجني عليه: بعد أن رفض الراكب تغير موضع جلوسه طلبت منه النزول من السيارة، ولكن تفاجأت بأنه يقوم بالتعدي على بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض، وكان معه شخصيين آخرين ساعدوا في شلل حركتي والتعدي على أمام المارة حيث قام باستخدام سلاح أبيض وقام بقطع كف يدي اليسرى.

وكانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر، بوجود اعتداء على سائق ميكروباص من قبل 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء بأول شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وإصابة سائق الميكروباص وتلفيات بالسيارة قيادته.

وبالانتقال رجال الامن تبين تعدي 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء على السائق، وعلى الفور تم ضبط كل من إمانويل.ج. ا يبلغ من العمر 17 سنة طالب، ووادي. م.د، يبلغ من العمر 21 سنة طالب، وضبط بحيازته سلاح أبيض عبارة عن سنجة كبيرة الحجم، وبيبو. ج. ج يبلغ من العمر 18 سنة، بدون عمل.

وكشفت التحريات محاولة المتهمين التعدي على الطرف الثاني مجني عليه مصاب س.ص يبلغ من العمر 22 سنة سائق سيارة أجرة مكروباص، ومصاب ببتر كامل باليد اليسرى وتهشيم سيارته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين من الطرف الأول والطرف الثاني بسبب جلوسه على كرسى القلاب الملاصق للباب وفي حالة سكر، وعدم تمكن الركاب من المرور للداخل أو خارج المكروباص، فناصره الطرفان الآخرون وتعدوا جميعا على الطرف الأول بإحداث تلفيات بالسيارة.

المصدر: القاهرة 24