تطورات في قضية الزوج المتهم بشنق زوجته داخل حمام منزلهم





تباشر محكمة الجنايات بشرق النيل بحسب صحيفة الدار اجراءاتها لمحاكمة زوج بقتل زوجته ..

وكان الزوج قد ابلغ بالعثور على زوجته مشنوقة داخل حمام المنزل ..

حيث قامت الشرطة بعد اجراءاتها بالقبض على الزوج ودونت في مواجهته بلاغا تحت المادة 120 من القانون الجنائي وحول البلاغ الى المحكمة التي قامت بسماع المتحري في البلاغ كما اطلعت على قرار الطبيب الشرعي حول اسباب الوفاة كما استمعت المحكمة الى عدد من شهود الاتهام لتحدد جلسة اخرى لسماع افادة من الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة

الصيحة