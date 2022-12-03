



• مواكب الكرامة خلال الأيام والأشهر القادمة عليها التوجه إلي المكان الصحيح والمطالبة بخروج الرجل الأزمة من كابينة قيادة الجيش السوداني ..

• الخطر الماثل اليوم وغداً علي حاضر ومستقبل الشعب السوداني هو الفريق البرهان وليس فولكر ..

• البرهان هو من قام ويقوم بتكريس حالة التطبيع مع إسرائيل ..

• والفريق البرهان هو من ظل يراوغ طيلة سنوات الثورة المصنوعة ويرفض دون أن ينطق بكلمة ترفض الإنتقال إلي صندوق الإنتخابات وتمكين الشعب السوداني من حقه في أن يقول كلمته ويحدد مصيره ..

• البرهان بضعفه وتردده جعل من واقع اللامبالاة سيد الموقف في إدارة الشأن السوداني ..

• والبرهان ظلّ لاعباً علي كل الحبال دون أن يصدق في موقف ..أو يلتزم بكلمة !!

• هاهو البرهان يعيد أبالسة الحرية والتغيير إلي واجهة الفعل السياسي مجدداً ..يعيدهم رغم أنف كل من قال له إن هؤلاء القوم لا قواعد ولا مكان لهم في قلوب وخاطر الشعب السوداني ..ومع هذا سيعيدهم بكامل الصلاحيات ..

• لامعني لمواكب الكرامة إن لم تحدد عدو الوطن الحقيقي في الوقت الحالي ..العدو الحقيقي رجل إسمه الفريق عبد الفتاح البرهان ..

عبد الماجد عبد الحميد

