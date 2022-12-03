ريفالدو ومبابي يدعمان بيليه





بعث كيليان مبابي وريفالدو برسائل دعم للأسطورة البرازيلي بيليه، وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية.

ذكرت تقارير برازيلية، أن الأسطورة الكروية بيليه تم نقله إلى قسم الرعاية التلطيفية.

وخضع بيليه الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات ويعد واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لجراحة لاستئصال ورم في القولون العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين وهو يتردد على المستشفى.

وجرى نقل بيليه إلى المستشفى أوائل الاسبوع الجاري، وذكرت صحيفة “فولها دي ساو باولو” اليوم السبت، أن بيليه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي وهو الآن يتلقى اجراءات تسكين الألم في جناح خاص بالمستشفى.

وكتب مبابي مهاجم منتخب فرنسا عبر شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي “أصلي من أجل الملك”.

من جانبه تمنى النجم البرازيلي السابق ريفالدو الفائز مع بلاده بلقب مونديال 2002، الشفاء لبيليه، عبر شبكة “تويتر”.

وأشار نادي سانتوس البرازيلي، الذي سبق لبيليه اللعب في صفوفه “العالم بأكمله يساندك ويتمنى لك الأفضل”.

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