مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة شنق فتاة لخطيبها في شقة الزوجية





شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر واقعة مأساوية، حيث أقدمت فتاة على التخلص من خطيبها شنقا بمساعدة عشيقها داخل منزل الزوجية.

وكشفت أسرة القتيل أن “المجني عليه يدعى أمير ياسر رجب، يعمل كهربائي في العقد الثاني من العمر، وأن المتهمة تخلصت من المجني عليه شنقا باستخدام طرحتها بمساعدة عشيقها، بعد أن ضبطهما المجني عليه في وضع مخل داخل شقة الزوجية التي أعدها للزواج الجمعة المقبلة، أثناء ذهابه إلى الشقة لاستكمال بعض التجهيزات، حيث فوجئ بالفتاة في وضع مخل مع شاب داخل الشقة، مما اضطرت معه الفتاة بمساعدة عشيقها إلى التخلص من الضحية خوفًا من افتضاح أمرها”.

وأضافت أسرة المجني عليه أن “المتهمة بعد أن انتهت من جريمتها الشنعاء بمساعدة عشيقها، اتصلت هاتفيا بوالدة المجني عليه تخبرها أنه أصيب بحالة إغماء، وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم”.

وأوضحت أسرة المجني عليه، أن “المتهمة قامت بنقل المجني عليه إلى مستشفى المحلة العام، بدعوى إصابته بحالة إغماء، وأثناء الكشف الطبي، تبين جود آثار خنق حول رقبة المجني عليه، وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على خطيبة المجني عليه”.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول المحلة، وقوات الشرطة السرية والنظامية وتبين العثور على جثة شاب مشنوقا ويرتدي كامل ملابسه.

وتبين من التحريات والمعاينة أن وراء الواقعة خطيبة المجني عليه وعشيقها، حيث قتلاه بعد أن شاهدهما في وضع مخل داخل منزل الزوجية.

المصدر: القاهرة 24