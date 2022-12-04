مقتل طبيبة سودانية طعناً داخل منزلها بأمدرمان





شهدت مدينة أم درمان حي الجامعة ظُهر اليوم الأحد جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها الطبيبة (إيمان الطيب) إختصاصي أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الصيني، جرّاء اعتداء عليها بمنزلها بحي الجامعة مربع 31، إذ تم تسديد سبع طعنات أدّت لوفاتها، من قبل جاني سطا على منزلها عقب عودتها مع أطفالها من مدرستهم تعرّفت عليه قبل ان تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ووفق (جزيرة برس) أن الفقيدة اتصلت بزوجها الطبيب طالبة منه اللحاق بها لأن هناك من حاول قتلها فأسرع مع زملائه إلى المنزل ووجدوها غارقة في دمائها وغادرت الحياة أثناء نقلها للمستشفى.

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