القبض على مرتكب جريمة قتل في الخرطوم





أعلنت السلطات في الخرطوم، عن القبض على قاتل طبيبة حيّ الجامعة في أمدرمان، البالغ من العمر 14 عامًا، وأداة الجريمة”السكين.

ووفقًا لإعلام شرطة الخرطوم، فإنّ قسم شرطة أبو سعد شرق، تلقى بلاغًا من المواطن”ا.أ.أ” يفيد فيه بأنّه سمع صوت صراخ بمنزل جارته الطبيبة اختصاصية النساء والتوليد وعند مدخل الباب وجد زوجها ودخلا المنزل ووجدا المجني عليها ملقاة على الأرض وهي تنزف

وأوضح أنّ الطبيبة أفادت أنّ الجاني هو”أ.ح.ح”، الذي أصابها”ابن الجيران”، وأنّه تمّ إسعافها للمستشفى إلاّ أنّها فارقت الحياة قبل وصولها.

باج نيوز