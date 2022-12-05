علماء يحذرون من “انقراض” الرجال “قريبا” بعد اكتشاف هذا الأمر في الفئران!





يخشى العلماء من اختفاء الرجال بعد اكتشافهم أن الفئران المهددة بالانقراض تفتقر إلى كروموسوم Y الذكري.

وتقول العالمة كورويوا إن كروموسومات Y في العديد من الثدييات ، بما في ذلك نحن ، تتقلص على مدى عشرات الملايين من السنين ويمكن أن تختفي في النهاية. وتضيف إن الجرذ الشوكي يظهر كيف يمكن أن يحدث هذا.

وهناك العديد من أنظمة تحديد الجنس المختلفة في المملكة الحيوانية، ولكن في جميع الثدييات تقريبا، يعتمد الجنس على الكروموسومات X وY. فإذا ورث الجنين اثنين من الكروموسومات X، فإنه يتطور إلى أنثى. وإذا ورث X وY، يصبح ذكرا، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

ويحدث هذا لأن الكروموسوم Y يحتوي على جين يسمى SRY يقوم بتشغيل الجينات “الذكورية” على الكروموسومات الأخرى – والأهم من ذلك الجين SOX9 الذي يحفز نمو الخصيتين.

وفي الواقع، تُظهر الدراسات الحديثة أنه غالبا ما يُفقد من الخلايا مع تقدم الرجال في العمر. لكن فقدان Y من مجموعة سكانية بأكملها يؤدي إلى الانقراض، لأنه لن يكون هناك المزيد من الذكور.

صحيفة المرصد