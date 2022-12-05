مصر.. التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن وفاة الشاب المعثور على جثته قبل زفافه.. وتحسم علاقة خطيبته بالواقعة





كشفت تحقيقات النيابة الغموض حول الجريمة التي وقعت أحداثها في مدينة المحلة بمحافظة الغربية شمال مصر وأثارت جدلا بعدما عثر على شاب مشنوقا في منزل الزوجية بثوب خطيبته.

النيابة تحسم علاقة الفتاة

واتهمت الفتاة التي لا تتجاوز السادسة عشرة عاما، في الواقعة حيث لاحقتها الشكوك لسابق وجود خلافات بينهما وسط مطالبات من أهل الشاب بالقبض عليها والتحقيق معها. فيما أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها لا تقطع باتهام الفتاة بقتل خطيبها، حيث أكدت تحريات الشرطة حول الواقعة إنهاء المتوفى حياته بنفسه شنقًا مستخدمًا ثوب خطيبته لسوء حالته النفسية، ولخلافات بينهما دفعته لذلك.

انتحار العريس

كما تبين للنيابة العامة وفق بيانها من معاينة موقع الحادث تدلِّي الثوب من سقف إحدى الغرف ووجود سُلَّمٍ خشبيٍّ مُلقًى بجانبه، مضيفة أنها شاهدت تسجيلات آلات المراقبة المطلّة على العقار مسرح الحادث، فتبيّنت منها سير المتوفى وخطيبته تجاه المسكن، ثم خروج الأخيرة منه بمفردها وعودتها إليه بعد نصف ساعة.

خلافات

وأوضحت الفتاة خلال استجوابها نشوبَ خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركة ثوبها هناك وهو “شال”، وحاولت عقب ذلك الاتصال به عدَّةَ مرَّات دون إجابة، فعادت إليه لتجده ملقًى أرضًا وقد تُوفِّيَ، كما رأت تدلي ثوبها من خُطَّافٍ بسقف الغرفة.

وكشفت النيابة أن طبيب المستشفى أفاد لاحقا بوفاة الشاب خنقًا، وهو ما دفع ذويه وأقاربه للاعتقاد بتورّط خطيبته في قتله.

وأمرت النيابة بتسليم المتهمة -الطفلة- لذويها، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

صحيفة المرصد