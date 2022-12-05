



مكاسب الجنرال الماكر من الاتفاق الاطاري .

سيمحو الاتفاق اثار انقلاب اكتوبر ويفتح له صفحة جديدة مع العالم.

٢- سيضع كل العقد في الاتفاق النهائي والذي لن يرى النور الا وفق رؤية العسكر

٣-سيعمق الاتفاق خلافات القوى المدنية مما يرسخ في الذاكرة الجمعية ان المدنيين ليس في وسعهم الحكم دون وصاية الجيش خلال ما تبقي من الفترة الانتقالية.

٤-سيضمن له الاتفاق وثيقة مكتوبة تقضي بدمج الدعم السريع في الجيش السوداني ولو بعد حين

.

٥-سيتمكن عبر هذا الاتفاق والذي يليه من التخلص من الجنرالات المشاكسين في المجلس العسكري مما يمكنه من بسط سيطرته على كامل القوات المسلحة

٦- سيتمكن من خلال الاتفاق من ادخال المجموعة الاولى من حلفاء محتملين من الشعبي والاتحادي الاصل .

٧- في نهاية المطاف سياتي المختلفون يطلبون من الجيش قيادة ما تبقي من الانتقالية وعندها سيخلع عبدالفتاح البرهان الزي العسكري ويتأهب للانتخابات كما فعل عبدالفتاح الاول

عبدالباقي الظافر

