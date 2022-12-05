مكاسب الجنرال الماكر من الاتفاق الاطاري
مكاسب الجنرال الماكر من الاتفاق الاطاري .
سيمحو الاتفاق اثار انقلاب اكتوبر ويفتح له صفحة جديدة مع العالم.
٢- سيضع كل العقد في الاتفاق النهائي والذي لن يرى النور الا وفق رؤية العسكر
٣-سيعمق الاتفاق خلافات القوى المدنية مما يرسخ في الذاكرة الجمعية ان المدنيين ليس في وسعهم الحكم دون وصاية الجيش خلال ما تبقي من الفترة الانتقالية.
٤-سيضمن له الاتفاق وثيقة مكتوبة تقضي بدمج الدعم السريع في الجيش السوداني ولو بعد حين
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٥-سيتمكن عبر هذا الاتفاق والذي يليه من التخلص من الجنرالات المشاكسين في المجلس العسكري مما يمكنه من بسط سيطرته على كامل القوات المسلحة
٦- سيتمكن من خلال الاتفاق من ادخال المجموعة الاولى من حلفاء محتملين من الشعبي والاتحادي الاصل .
٧- في نهاية المطاف سياتي المختلفون يطلبون من الجيش قيادة ما تبقي من الانتقالية وعندها سيخلع عبدالفتاح البرهان الزي العسكري ويتأهب للانتخابات كما فعل عبدالفتاح الاول
عبدالباقي الظافر