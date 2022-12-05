السجن والغرامة لمتهم احتال على تاجر عبر (بنكك)





أصدرت محكمة جنايات كسلا برئاسة مولانا الهادي عبد الرحمن عبد الرحيم، حكماً بالسجن ثلاث سنوات والغرامة (500) ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن (6) سنوات، على مدان بالاحتيال على تاجر عبر تطبيق (بنكك).

وحسب تفاصيل الواقعة اشترى المتهم مواد تموينية تقدر قيمتها بمليار ونصف المليار جنيه، واتفق مع التجار على إرسال المبلغ عبر تطبيق (بنكك) وأرسل إشعاراً وهمياً بمبلغ المليار ونصف على (واتساب) التاجر دون أن يدخل المبلغ فعلياً على الحساب، وبذلك يكون المتهم قد نجح في الحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته مليار ونصف المليار جنيه عبر إشعار مزور من تطبيق (بنكك) وعجز المتهم عن إثبات البينة.

وأكد بنك الخرطوم أن رقم الراسل والمرسل إليه لا علاقة لهما بالإشعار مما يعني أن الأشعار قد اصطنعه المتهم واحتال به على التاجر (م، ك)، وبذلك تمت إدانة المتهم (و، ع) بالمادة (178) مقرونة بالمادة (12) من قانون جرائم المعلوماتية.

صحيفة الصيحة