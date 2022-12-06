آخر تطورات الحالة الصحية لأسطورة البرازيل بيليه





كشفت تقارير صحفية برازيلية تطورات الحالة الصحية لأسطورة الكرة البرازيلية والعالمية بيليه، والذي يمر بظروف صحية حرجة تعرض لها في الأيام القليلة الماضية.

وبحسب بعض الصحف البرازيلية فإن حالة بيليه آخذة في التطور مع التحسن التدريجي للحالة العامة وخاصة التهابات الجهاز التنفسي، إلا أنه يبقى في غرفة مشتركة، مع علامات حيوية مستقرة، وأنه أصبح واعيا بما يدور حوله وليس هناك مزيدا من المضاعفات.

جماهير البرازيل تدعم بيليه

حرصت جماهير منتخب البرازيل المتواجدة في مدرجات ملعب 974 لمؤازرة فريقها أمام كوريا الجنوبية، على رفع صورة ضخمة لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجماهير البرازيلية لدعم النجم البرازيلي الملقب بالملك، الذي يعاني أزمة صحية خطيرة تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.

رسالة بيليه للاعبي البرازيل

وكان وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه رسالة مؤثرة لمنتخب بلاده البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية أمس الإثنين، في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا على الأراضي القطرية

ونشر الأسطورة بيليه في حسابه الشخصي على تويتر صورة له في سن الشباب وعلق عليها: “في عام 1958، سرت في الشوارع أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي. أعلم أن الكثيرين قدموا اليوم وعودًا مماثلة ويبحثون أيضًا عن كأس العالم الأول”.

سأشاهد المباراة من المستشفى وسأقوم بدعم كل واحد منكم.. حظا طيبا وفقكم الله!

وأصدر الأسطورة البرازيلي بيليه بيانًا رسميًّا عبر صفحته على “إنستجرام” لطمأنة جماهير الكرة في مختلف دول العالم على حالته الصحية في ظل صراعه مع مرض السرطان.

وجاءت رسالة بيليه كالآتي: “أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولديَّ الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها”.

مشاهدة البرازيل في كأس العالم

وأضاف: “لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم”.

وأتم تصريحاته: “شكرًا جزيلًا لكم على كل شيء”.

وكانت تقارير صحفية برازيلية، كشفت في وقت سابق أن ملك كرة القدم البرازيلية بيليه نقل إلى المستشفى في ساو باولو لإجراء الفحوصات الطبية.

ووفقًا لأقارب النجم البرازيلي السابق ومدير أعماله جو فراجا، فإن هذه فترة من التقييمات الروتينية وقال: “الملك في المستشفى وهو ينظم العلاج ولا مفاجآت ولا حالات طارئة”.

بوابة فيتو