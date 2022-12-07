بعد سيناريو خطير .. اختطاف طفل بامدرمان ووالدته تحكي تفاصيل ماحدث





كشفت مواطنة بتعرض طفلها للاختطاف وانه نجا باعجوبة ..

وذكرت في تسجيل صوتي تحصلت عليه الصيحة ان ابنها في مرحلة الاساس وكالعادة يذهب الى مدرسته بمدارس التعليم البريطانية عن طريق ترحيل المدرسة بعد ان يصلها اتصال هاتفي من عربة الترحيل كل صباح ..

وقالت وكالعادة تم الاتصال بي من رقم غريب صباح امس لكني لم افكر انه اتصال من الخاطفين ..

وقالت بعد نزول ابني لركوب عربة الترحيل توقفت جواره عربة صالون واخبرته ان ترحيله تعطل قرب استوب مكي وعليه ان يركب للوصول الى عربة الترحيل واضافت قائلة َعند شعور طفلي بتغيير المسار والاتجاه نحو الثورات قام بالقاء نفسه من السيارة َوعاد مذهولا للمنزل لتكتشف والدته محاولة اختطافه بعد وصول الترحيل الاساسي ونفيه ان يكون قد اتصل هاتفيا بها ..

الخرطوم : ام بلة النور

صحيفة الصيحة