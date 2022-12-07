توقيف عناصر من عصابات (9 طويلة)





نفذت شرطة محلية أمبدة حملة منعية كبرى بدائرة الإختصاص بمشاركة قوة مشتركة من رئاسة شرطة المحلية وقسمي شرطة أمبدة جنوب والسلام غرب والشرطة الامنية والمباحث الجنائية فرعية امبدة بقيادة رئيس قسم شرطة امبدة جنوب.

وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم إلى أن الحملة استهدفت مناطق واوكار معتادي الاجرام وتحييد تحركاتهم بمنطقة ود البشير الحارة ٥١ أمبدة وانقولا الصينية والحارات( ٤١/٤٢/٤٣/٤٤) اسفرت عن ضبط عدد ٢ موتر و(١٢) برميل وكمية من مواد تصنيع الخمور و كمية من السلاح الأبيض (سكاكين وسواطير) إضافة ل (١٥) موبايل بأنواع مختلفة و(٤) ساعة يد وجهاز لابتوب.

وألقت القوات القبض على (١٤) متهم بينهم (٦) متهمات، وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد (٦٩/٧٨/٧٩) المواد (٤٤/أجراءات /١٠٠ اشتباه) لتكملة الإجراءات القانونية.

كما ضبطت شعبة مباحث رئاسة محلية امبدة (٢٣) متهم من معتادي الاجرام والنشل بمحطة الحافلات جوار مستشفى ليبيا التخصصي الذي إتخذوه لعمليات خطف ونشل أموال المواطنين والمرضي الذين يحضرون لتلقي العلاج بالمستشفي، وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهتهم بفتح بلاغات تحت المادة ١١٨ بقسم ليبيا وجاري التحري معهم.

صحيفة الصيحة