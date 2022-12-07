إغتيال محامى داخل مكتبه بـ(5) رصاصات





كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل محام على أيدي مجهولين بمنطقة أبو رواش بكرداسة المصرية، أن الجناة أطلقوا عليه 5 رصاصات نافذة أصابته في الصدر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالى على شخص مصاب داخل مكتب المحاماة الخاص به بمنطقة أبو رواش، على الفور وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وعثرت على ب ح، 36 سنة، محامٍ مصاب بطلقات نارية بالصدر.

ويكثف رجال الأمن جهودهم لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وضبط مرتكبيها.

صحيفة الصيحة