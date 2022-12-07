الدفاع المدني يسيطر على حريق بالخرطوم





أعلنت قوات الدفاع المدني بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم عن السيطرة على حريق، اندلع في سوق المحاصيل”حلايب”، الأربعاء.

وقال مدير الدفاع المدني بمحلية أمدرمان عمّار عبد الرحمن، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، إنّ القوات تحرّكت بعد تلقيها البلاغ، واستطاعت السيطرة على النيران وعزلها والحيلولة دون انتشارها إلى المتاجر المجاورة للسوق”

وتابع” تمّ التعامل مع الحريق بالدفع بعدد(4) مركبات إطفاء وعدد (٢) تانكر مياه بجانب طواقم الدفاع المدني المتخصصة للتعامل مع الحرائق”.

صحيفة الصيحة