مقتل شخصين إثر إطلاق نار





قتل شخصان وأصيب 9 وفقدان آخرين بواسطة مسلحين بمنطقة سدر بولاية وسط دارفور خلال يومى الثلاثاء والاربعاء.

وأفاد أقرباء الضحايا لـ”راديو دبنقا” أن المسلحين اعتدوا بالعصى على مزارع داخل مزرعته بالمنطقة ما ادى الى وفاته يوم الثلاثاء. وأوضحوا أن فزعاً من المنطقة لاحق أثر الجناة يوم الأربعاء وعندما اقتربوا من احدى الفرقان اطلق المسلحين وابل من الرصاص باتجاه الفزع ما ادى الى مقتل شخص فى الحال وجرح تسعة اخرين.

وأوضحوا أن قوة من الشرطة والدعم السريع وصلت الى مكان الحادث تمكنت من إجلاء الجرحى من مكان الحادث بعد الاستعانة بقوة اضافية، فيما لايزال هناك مفقودين فى الحادث.

صحيفة الصيحة