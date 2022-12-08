السجن (7) سنوات لـ(9 طويلة) خطفا موبايل مواطنة





أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات في مواجهة متهمين بخطف موبايل مواطنة بامتداد ناصر بالقرب من منزلها بواسطة دراجه نارية.

ويطلق على معتادي جرائم الخطف والنهب عبر الدراجات البخارية تسمية (9 طويلة)، وانتشرت جرائمهم بصورة واسعة في الآونة الأخيرة، بيد أن السلطات باتت تتشدد في العقوبات تجاههم.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم، كانت مباحث قسم شرطة بري تمكنت من القبض على المتهمين من معتادي جرائم النهب بعد ورود البلاغ للقسم من الشاكية، وبعد البحث وتمشيط بدائرة الاختصاص شوهد المتهمان وهما يقودان “موتر” حسب أوصاف الشاكية، حيث تمت مطاردتهما بواسطة القوة وسقط على إثرها أحد المتهمين الذي كان في المقعد الخلفي وتم القبض عليه، وبالتحري معه أقر بارتكاب الجريمة، وأرشد على مكان المتهم الثاني الذي يقود الموتر بميدان جاكسون وإثر ذلك تم عمل كمين وباستدراجه بواسطة المتهم الأول تم القبض عليه وبحوزته الموبايل المنهوب والموتر وضبط بحوزته سلاح أبيض (سكين)، وبالتحري الميداني معه أقر بأرتكاب الجريمة، وباحضار الشاكية تعرّفت على المتهمين، ومن خلال التحريات اتضح أنهما من معتادي جرائم النهب والخطف حيث يوجد لديهما بلاغان تحت المادة (175) من القانون الجنائي.

صحيفة الصيحة