ضبط مروج بحوزته عدد (1640) رأس حشيش وعربة سوناتا





تمكنت مكافحة المخدرات فرعية أم درمان من ضبط أخطر مروجي الحشيش بأم درمان في ضبطية نوعية.

وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تمت في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطع الطريق عن الشبكات التي تنشط في ترويج الحشيش حيث توفرت معلومة للفرعية بوجود شخص ينشط في ترويج الحشيش بدائرة اختصاصها، على إثرها تم تكوين فريق محترف لهذا الأمر وعمل على جمع المعلومات لهذا المروج، وتم وضع كمين محكم أوقعه في قبضتها دون مقاومة، وعند تفتيش العربة تم العثور على عدد (1640) رأس بنقو وعدد (57) قطعة بأحجام مختلفة والعربة التي يستغلها في عملية الترويج عربة سوناتا، ووضعت معروضات في البلاغ توطئة لتقديمه للمحاكمة العادلة.

صحيفة اليوم التالي