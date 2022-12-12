«واتس آب» تطرح ميزة جديدة على تطبيق سطح المكتب





أعلنت منصة واتساب WhatsApp طرح إمكانية البحث في المجموعات عن طريق إدخال اسم جهة اتصال لبعض المستخدمين في آخر تحديث لتطبيق (واتس اب) لسطح المكتب واتساب WhatsApp.

وذكر موقع «وابيتا إنفو»، المعني بأحدث مزايا تطبيق المراسلات الفورية الشهير، أنه تم إصدار القدرة على البحث عن مجموعاتك الأخيرة عن طريق إدخال اسم جهة اتصال لبعض المستخدمين على (WhatsApp Desktop) وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

وتطرح (واتس اب) باستمرار تحديثات على تطبيقاتها للهواتف الذكية وسطح المكتب لتحسين تجربة المستخدمين.

المصري لايت