سائقو الهايسات يلوِّحون بالاعتصام أمام مجلس الوزراء





أمهلت الهيئة الفرعية لعمال الهايس بالسودان مكتب موقف شندي وزارة النقل الاتحادية فرصة يومين للسماح لهم بمعاودة عملهم بالسفر بين الولايات، بعد أن منعتهم سلطات النقل والبترول في الخرطوم من مزاولة عملهم بموقف شندي بقرار صادر من المدير العام المكلف “موسى عبدالرحمن” في الخامس من ديسمبر الجاري. وقال: عشم الله حسن محمد عشم الله عضو المكتب التنفيذي بالهيئة، إن سائقي الهايس سيقودون عرباتهم التي تبلغ 300 عربة إلى الخرطوم ليعتصموا أمام مجلس الوزراء ووزارة النقل بالتزامن، في موعد أقصاه بعد غدٍ الأربعاء إذا لم تسمح لهم الوزارة بمعاودة عملهم مره أخرى، مُبيناً بأن الهيئة مسجلة رسمياً بوزارة العدل وتملك منفستو ضريبي للحافلات السفرية، ورغم ذلك فقد داهمت قوات من شرطة بحري مكتب الهيئة بموقف شندي وطردتهم منه ومنعت الهايسات من العمل. وطالب الحكومة بأن تسمح لهم بالعيش الحلال خاصة وأنهم يعيلون أسراً ممتدة ويساعدون آخرين من السودانيين بالعيش الحلال.

وقال محمد أحمد بخيت سائق عربة بأنه ينقل المواطنين إلى منطقة الزيداب بنهر النيل عبر طرق ترابية لا تجرؤ الحافلات بالسفر خلالها. وأعلن عمار الطيب ود سنار استعدادهم الكامل للاعتصام أمام مجلس الوزراء، من أجل استرداد حقوقهم في العمل بشرف وأمانة وأن يعيشوا بكرامة تامة.

الخرطوم بحري ـ الحاج عبدالرحمن الموز

صحيفة الحراك السياسي