الحكم باعدام ستيني اغتصب طالبة 13 عاما بشرق النيل





دانت محكمة الاسرة والطفل بشرق النيل احد التجار بالاعدام شنقا في قضية اغتصابه طالبة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما ..

وكانت والدة الطالبة قد ابلغت ان تاجر يبلغ من العمر ثلاثة وستون عاما قد اغتصب ابنتها ليتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 45 ج وبعد اكتمال التحريات بحسب صحيفة الدار الصادرة اليوم واكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة التي استمعت الى الى افادة المتحري الذي قدم مستندات الاتهام وتم استجواب الطالبة ليصدر القاضي حكما بالاعدام في مواجهة التاجر ..

حيث قام ممثل الدفاع الاستاذ مبارك زروق باستئناف الحكم ..

صحيفة الصيحة