نهر النيل تضبط كبار معتادي الإجرام ومروجي المخدرات





ألقت دائرة العمليات الفيدرالية- إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية- فرعية ولاية نهر النيل، القبض على كبار معتادي الإجرام ومروجي المخدرات بالولاية.

وأشارت شرطة الولاية إلى أن الضبطية جاءت ضمن الإنجازات الأمنية بالولاية في تكامل للأدوار وتنسيق للمهام تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها شرطة الولاية تحت إشراف وتوجيهات مديرها اللواء شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور خالد.

وبذلت دائرة العمليات الفيدرالية، جهوداً ميدانية مضنية قادها الرائد شرطة جعفر عوض خلف الله، بدأت بجمع المعلومات والتحريات الدقيقة والرصد والمتابعة، حيث حرزت مجموعة من المضبوطات بعد تفتيش منزل المدعو (ع، ن) بمنطقة القمبرات محلية بربر وهو أحد معتادي جرائم السرقات وترويج المخدرات وسبق له الظهور في فيديو سرقة بوكس مصلحة الأراضي أبو حمد تفتيشاً قانونياً.

وتم ضبط (2 عربة بوكس موديل 2005، عربة بوكس تويوتا موديل 2004، عربة هيونداي كلك، كمية من المكنات، كيس يحتوي على مادة بيضاء، كيس يحتوي على مخدر الحرقة بلونه البني، كيس يحتوي على مخدر الآيس “الشبو”، كيس يحتوي على عجينة بلون بيجي، 4 قيرقانة تستخدم في تعاطي المخدرات، 2 شريط لحبوب مختلفة، 7 قصدير تحتوي على مادة بلون أسود، كمية من الزنادات وبخاخ يستخدم في إعادة ملء الزنادات و5 حبات ذخيرة كلاشنكوف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بخصوص هذه المضبوطات وتدوين بلاغات تحت المواد (26) من قانون الأسلحة والذخائر و(15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية و(100) و(68) من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

ومواصلة لذات الجهود تمت مداهمة منزل المدعو (ش. ع) بمنطقة طيبة وهو من معتادي الإجرام وهارب من بلاغات سابقة بمحلية بربر بعد استيفاء إجراءات التفتيش والمداهمة وفقاً لأحكام القانون حيث ضبط بحوزته (عربة بوكس تويوتا موديل 2016 بدون أوراق، عربة لاندكروزر جي إكس آر بدون أوراق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

صحيفة الصيحة