بالفيديو.. هندي يهاجم منزل فتاة ويخطفها بالقوة أمام أعين والدها بمساعدة مجموعة من الرجال.. والكشف عن السبب





وثق مقطع فيديو قيام رجل هندي بمهاجمة منزل طبيبة أسنان، بعدما علم أنها ستتزوج وقام بخطفها ليتزوجها.

وأظهر الفيديو، تجمع عدد من الأشخاص ناحية منزل، فيما قام البعض بأعمال تخريبية وتحطيم زجاج سيارة، والاعتداء على والد الطبيبة بالضرب.

وحسب “وسائل إعلام” ذهب هندي لعيادة أسنان وأُعجب بطبيبة شابة فأراد التعرف عليها لكنها رفضت وأخبرته أنها لاتفكر بالارتباط.

وقام الرجل بمراقبة الطبيبة وعلم مكان منزلها، واكتشف أنها ستتزوج قريباً فأخذ معه 50 شخص وخطفوها بالقوة من بيت والدها طالباً إيقاف الزواج حتى يتزوجها.

وألقت الشرطة القبض على الرجل و 32 آخرين وأعادوا الطبيبة إلى منزلها.

صحيفة المرصد