أطعمة تقي من الإصابة بمرض ألزهايمر





كشفت دراسة علمية عن الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه تناول بعض الأطعمة على الصحة العقلية.

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» الإخباري نقلاً عن «أونلي ماي هيلث» الطبي المتخصص، أن بعض الأطعمة قد تؤدي دوراً إيجابياً في الوقاية من مرض ألزهايمر.

ولفتت إلى أن أهم تلك الأطعمة الصودا ورقائق البطاطا والهوت دوغ والكعك والبيرغر والخبز الأبيض والبيتزا وغيرها.

والدراسة جنَّدت أكثر من 10000 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و74 عاماً في 6 مدن برازيلية؛ حيث يأكل البرازيليون الكثير من الوجبات السريعة، على غرار الولايات المتحدة، وأن نحو 20% إلى 30% من سعراتهم الحرارية اليومية تأتي من الأطعمة فائقة المعالجة، وفق ما ذكر.

وأعطى باحثون من كلية الطب بجامعة ساو باولو المشاركين اختبارات معرفية في بداية ونهاية الدراسة التي استمرت 10 سنوات، وقارنوا النتائج بالوجبات الغذائية التي أبلغ عنها المشاركون.

وكشف التحليل أن الرجال والنساء الذين لديهم أعلى استهلاك للأطعمة فائقة المعالجة أظهروا معدلاً أسرع بنسبة 28% من التدهور المعرفي العالمي وتراجعاً أسرع بنسبة 25% للوظيفة التنفيذية في الدماغ مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أطعمة سريعة أقل.

وتشير وظيفة الدماغ إلى نشاط واسع النطاق في جميع أنحائه، بينما تشمل الوظائف التنفيذية، التي تتم معالجتها في قشرة ما قبل الجبهية، الذاكرة وحل المشكلات والانتباه والتحكم في النفس من بين أمور أخرى.

وبحسب اختصاصية التغذية المسجّلة جولي أبتون، «لم تثبت الدراسة القائمة على الملاحظة السبب والتأثير المباشرين لتناول الأطعمة فائقة المعالجة. ولكن من المرجح أن تفكر الجمعية في الأبحاث السريرية الأخرى؛ فنتائج الدراسة ليست مفاجئة؛ لأننا نعلم أن الحميات الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بمعدلات أعلى من السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذه أيضاً عوامل خطر مرتبطة بارتفاع خطر التدهور المعرفي».

وأكدت أن «الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن وضارة لقلبك تميل إلى أن تكون ضارة لعقلك أيضاً».

وأوضحت أنه من السهل تحديد الأطعمة فائقة المعالجة إذا نظرت إلى العبوة؛ فعادةً ما تكون قوائم مكوناتها طويلة جداً وتحتوي على مواد حافظة وتلوين ومواد كيميائية يصعب نطقها.

وذكرت أن هناك أطعمة معالجة للغاية يصعب التعرف إليها مثل الخبز غير المصنوع من الحبوب الكاملة والمخبوزات والزبادي المضاف إليه السكريات والحساء المعلب والصلصات

البيان