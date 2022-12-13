



• بتوقيع وزير مالية حكومة البرهان العجيبة سيفقد السودان أحد أهم المواقع والموانئ الاستراتيجية المطلة علي البحر الأحمر ..

• سيفقد السودان ميناء أبوعمامة وسيذهب خير هذه المنطقة المهمة إلي دول أخري في مقدمتها إسرائيل ..

• أخيراً وبعد طول حصار وإغراء ستحصل إسرائيل علي ماتريد من ميناء أبوعمامة والذي يقع في منطقة بعيدة عن أعين ورقابة أهل الشرق مما يسهل من عمليات نهب الموارد وتهريب الذهب خاصةً والميناء يطل علي منطقة أربعات الغنية بالذهب ..

• هذه المنطقة غنية بأنواع نادرة من الأسماك لاتُوجد في أي بقعة أخري من العالم وذلك لوجود نباتات طبيعية تنمو فقط علي ساحل أبوعمامة !!

• بشهادة البدو الذين يقطنون هذه المنطقة منذ سنوات ، ظلّت الطائرات الإسرائيلية تحلّق في سماء وسواحل أبوعمامة ولم تغب أبداً عن الزيارات الاستكشافية ..

• إن لهاث دولة الأمارات وسعيها الدؤوب للحصول علي ميناء أبوعمامة ودخول شركة موانئ أبوظبي بكل ثقلها ونشاطها المرتبط بإسرائيل ، كل هذا يفضح الجانب المسكوت عنه في الصفقة المريبة والتي تم تمريرها في غياب مؤسسات الدولة السودانية التي تتم استباحتها علناً لصالح جهات ودوائر مخابرات عالمية تعرف ماتريد تحقيقه من مثل هذه الصفقات والتعاقدات المشبوهة ..

• لا أعرف لماذا يفرح وزير المالية وآخرون من رهطه بهذه الصفقة الكارثية ؟!

عبد الماجد عبد الحميد

