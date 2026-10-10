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أستاذ بجامعة الجزيرة ضمن أفضل 2% من العلماء والباحثين عالمياً
أُدرج الدكتور عبدالرحيم التوم الزين، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الجزيرة، ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين على مستوى العالم، وفق تصنيف جامعتي ستانفورد وإلسيفير الصادر في أغسطس 2026، استناداً إلى مؤشرات الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي، في إنجاز يعكس تميز الكفاءات الأكاديمية السودانية وحضورها في خارطة البحث العلمي العالمي.
ويستند التصنيف إلى قاعدة بيانات أعدها فريق علمي بقيادة البروفيسور جون بي. إيه. إيوانيديس (John P. A. Ioannidis)، وتعتمد على مؤشرات معيارية، تشمل عدد الاستشهادات بالأبحاث العلمية ومؤشر H-index ومقاييس التأثير البحثي، مع تصنيف العلماء وفق مجالاتهم وتخصصاتهم.
ويجسد هذا الإنجاز إسهامات الباحثين بجامعة الجزيرة في إثراء المعرفة والإنتاج العلمي، ويعزز حضور الجامعة ومكانتها في الأوساط الأكاديمية والبحثية الدولية.
سونا