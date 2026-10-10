أستاذ بجامعة الجزيرة ضمن أفضل 2% من العلماء والباحثين عالمياً

أُدرج الدكتور عبدالرحيم التوم الزين، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الجزيرة، ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين على مستوى العالم، وفق تصنيف جامعتي ستانفورد وإلسيفير الصادر في أغسطس 2026، استناداً إلى مؤشرات الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي، في إنجاز يعكس تميز الكفاءات الأكاديمية السودانية وحضورها في خارطة البحث العلمي العالمي.