في جريمة بشعة.. سوداني يشنق زوجته وطفلهما في مصر





شهدت منطقة “بولاق الدكرور” في القاهرة الكبرى بمصر، جريمة بشعة؛ بعد إقدام شخص سوداني الجنسية، اليوم الثلاثاء، على قتل زوجته وطفلهما شنقًا.

اتهم شقيق الزوجة المجني عليها، زوجها بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بينهما.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بوقوع جريمة قتل بمنطقة بولاق الدكرور، وبانتقال رجال المباحث عثروا على جثتين لسيدة وطفلها، مقتولين شنقاً.

واتهم شقيق الزوجة المجني عليها، زوجها بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بينهما.

وألقي القبض على الزوج المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المصرية للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة.

إرم نيوز