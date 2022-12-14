



تمكنت قوات مكافحة التهريب (فرعية أم درمان) من إحباط محاولة تهريب (1800) كرتونة كريمات ممنوعة ومحظورة (ميلانو)، وذلك من خلال عملها الدؤوب والمستمر في مكافحة التهريب.

اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك أبان (للمكتب الصحفي للشرطة) أن قوات المكافحة ستكون بياناً بالعمل من خلال الضبطيات اليومية في كافة الأفرع والإدارات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد منعاً للتهريب و حماية للاقتصاد من خطر التهريب.

من جانبه ثمن العميد شرطة (حقوقي) حسن التجاني؛ مدير دائرة مكافحة التهريب الخرطوم العمل الكبير والجهود الجبارة التي ظلت تقوم وتضطلع بها قوات مكافحة التهريب في المركز والولايات، وذلك من خلال الضبطيات المتلاحقة.

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العميد شرطة (حقوقي) د. عمر بريمة ‏مدير إدارة العمليات والمعلومات، أكد وضع خطة لقواته لسد كل الثغرات لمكافحة التهريب بالولاية، مضيفاً أن قواته بفرعية أم درمان قد تمكنت من ضبط (1800) كرتونة كريمات ممنوعة ومحظورة كانت في طريقها إلى داخل ولاية الخرطوم، حيث تقدر قيمتها بحوالى (300) مليون جنيه سوداني، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

صحيفة اليوم التالي