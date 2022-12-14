



• درج الفريق علي إطلاق تصريحات هوائية لامعني لها ..

• أدرك الرجل أن تعالي أصوات المعارضة العنيفة للاتفاق الإطاري مع شتات الحرية والتغيير ومن يقف خلفها من القوي الدولية والإقليمية ، أدرك برهان قوة هذه المعارضة وتناميها بطول السودان وعرضه ..

• لم يكن أمام القوي الوطنية والنواة الصلبة في السودان غير التصعيد ضد الثنائي حميدتي والبرهان ومنعهما بكل الطرق السلمية الممكنة من الرضوخ لشلة العمالة والإرتزاق التي خططت وبخبث لاختطاف القرار الوطني والتقرير بشأن مؤسسات ومستقبل وطن إسمه السودان ..

• تصريحات البرهان في المعاقيل تأكيد لحالة التوهان واللاقرار التي يواجهها البرهان عقب قراره الكارثي بالتوقيع علي اتفاق إطاري يضع رقاب قادة الجيش والمؤسسات النظامية الأخري تحت مقصلة الإعدام وتفكيك قواعد الأمن القومي السوداني ..

• حتي لا تنخدع القوي الوطنية بتصريحات البرهان في المعاقيل ، عليها مراجعة كل أحاديثه وخطاباته السابقة ستجدون أنه يقول قولاً ويأتي فعلاً ينقضه ويخالفه ..

• لاتصدقوا البرهان ..غداً سيقفز من منصة حديث المعاقيل ..

عبد الماجد عبد الحميد

