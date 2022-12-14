في جريمة بُري: نقل رب الأسرة إلى ”مقر المباحث“ والتحريات تركزت حول حاتم





في اتصال مع عادل عبد الغني؛ محامي حاتم مضوي؛ قال إن السلطات نقلت موكله من ”القسم الشرقي“ إلى ”مقر المباحث“ في خطوة وصفها عبد الغني ب “الغريبة”.

وقال عبد الغني إن النيابة قيدت مقابلاته مع موكله واشترطت أن تكون على مرأى ومسمع وبحضور المتحري، رغم أن القانون يمنح الحق في أن تكون المقابلة على مرأى دون مسمع وفقاً لعبد الغني.

وأوضح أن التحريات تركزت حول حاتم، مضيفاً أن حصر الاشتباه في رب الأسرة من شأنه أن يقيّد ويقلل نشاط التحري حول أي فرضيات أخرى.

Shamael Elnoor