الشرطة تسترد هاتف فتاة خطفته عصابة (9 طويلة)





كشفت الشرطة، عن استرداد هاتف لوحي لفتاة عقب خطفه بواسطة متهمين من معتادي جرائم (9 طويلة) بالخرطوم.

وقالت الشرطة، إن قوة من قسم شرطة دار السلام بأم درمان تمكنت من القبض على المتهمين عقب مطاردة مثيرة وذلك إثر خطفهم لهاتف إحدى الفتيات بالشارع العام ومحاولتهم الهروب على متن دراجة نارية (موتر).

ونبَّهت الشرطة إلى أنها وفور ذلك قامت بمطاردة المتهمين وفي تلك الأثناء ترجل المتهمان عن الدراجة النارية التي كانا يقودانها ومن ثم لاذا بالفرار، ونوهت إلى أنها توصلت لصاحب الموتر الذي أكد للشرطة أن المتهمين استأجرا الدراجة النارية منه، وأرشد إليهما ليتم القبض عليهما وتدوين إجراءات بلاغ ضدهما تحت مخالفة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ولا زالت الشرطة توالي تحرياتها في انتظار اكتمالها لإحالة المتهمين للمحكمة.

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