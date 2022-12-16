فيديو (الجمل) الذي حقق 11 مليون مشاهدة في عشرة ايام على صفحة الإعلامي الطاهر التوم





نال فيديو وضعه الإعلامي الطاهر حسن التوم على صفحته بالفيسبوك على نسبة مشاهدة تجاوزت 11مليون مشاهدة في عشرة أيام . وكتب الاعلامي التوم مع مقطع الفيديو نصا يقول فيه ( شاهد / نهاية الاتفاق السري الثنائي بين البرهان وما تبقى من قحت .

• من لطيف المتداول • ) . وتعليقاً منه حول الإنتشار الكثيف للفيديو قال التوم ل ST : أرجو أن يكون هذا الانتشار لهذا الفيديو الطريف على صفحتي دليلا على دقة وصحة توصيفي لمآل الاتفاق الثنائي السري بين البرهان وقوى الحرية والتغيير “.

خاص ST

