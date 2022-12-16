راشد ماهر يكتب: تناقضات خطاب البرهان.. والسؤال المهم: ماسكين عليك شنو؟!





🔴 البرهان قال الجيش لن نفرط في الثوابت الوطنية بالله انت جادي ؟!

شنو الفضل من هذه الثوابت 1_الاتفاق الاطاري ينص على علمانية الدولة إلا إذا كان برهان ما فاهم يعني شنو تقف الدولة على مسافة واحدة من الأديان العبارة دي يا برهان تعني بوضوح حيادية الدولة تجاه الأديان ودي ياها العلمانية ذاتها فهل العلمانية من الثوابت الوطنية ؟ .

2_ من الثوابت الوطنية التي ظل الجيش يدافع عنها سيادة البلاد والاتفاق استجابة لضغوط خارجية ودليل على التدخل السافر في السيادة فالرافعة الحقيقية في اعادة قحت للمشهد هي استجابة قائد الجيش لإملاءات الخارج فكيف حافظ البرهان على سيادة البلاد وهو يستجيب للضغوط ؟ .

🔴 البرهان قال نحن وقعنا على افكار شايفنها جيدة ونحن كجيش اقتنعنا بها !!

طيب يا برهان الانت اقتنعت بيه ده بقول الجيش والقوات النظامية تكون تحت قيادة مدنية غير منتخبة فكيف تقول لضباطك وجنودك في خطابك ما بنخضع إلا لسلطة مدنية منتخبة وانت موقع ان رئيس مدني غير منتخب يكون القائد الاعلى للقوات النظامية على رأسها الجيش .

طيب يا برهان الاتفاق الانت اقتنعت بيه بقول الدعم السريع يتبع لرأس مجلس سيادة مدني ويطلع من سلطة هيئة الاركان فكيف يكون الموضوع ده افكار ورؤى جيدة والجيش اقتنع بها .

🔴 طيب يا برهان الاتفاق قال يصادروا كل استثمارات الجيش ويخلوكم بلا موارد مع بقاء الاستثمارات الضخمة للدعم السريع هل دي افكار جيدة اقتنع بها الجيش ؟

🔴 الاتفاق قال بطريقة واضحة جهاز المخابرات يقعد كنبة ويجرد من ملفاته وتسند لجهاز أمن داخلي هل دي افكار جيدة اقتنع بها الجيش وجهاز المخابرات ؟

الإتفاق قال الشرطة من حيث تعيين القائد العام لها وتعيين المدير العام لجهاز المخابرات يكون من قبل رئيس وزراء مدني غير منتخب وأنت لسع بعد وقعت بتردد لن نخضع إلا لسلطة مدنية منتخبة كيف يعني فهمنا اللولوة دي !!

يا برهان أنت بتكذب على منو على الجيش ولا على الشعب ولا على نفسك ولا على ربك اسقطت هيبة الجيش وكلمة الجيش وشرف الجيش .

🔴 طيب يا برهان انت قلت الناس الاتفقتوا عليهم مع قحت يشاركوا ديل إذا اتفقوا بحلوا المشكلة فكيف يكون اتفاق غير إقصائي وانت مع قحت اتفقتوا على ناس محددين عندهم حق المشاركة وناس ماعندهم حق المشاركة ؟! .

🔴 يا برهان انت مضطرب في كلامك وسقطت في نظر الشعب كله وعارف العملتو ده ما في وطني بقبولوا ليك ولا في عسكري واحد في الجيش او الشرطة أو المخابرات بقبلوا . لكن يا جماعة شنو الجابر برهان على الكلام ده والناس السايقنو ديل ضاغطين عليه بشنو وماسكين عليه شنو والكلام ده ما بقبلوا أي زول عاقل عاقل ساكت بس خليك من ضابط عظيم بالجيش وصل رتبة فريق أول ركن ؟!

ده الموضوع الحقو نعرفه ونسلط الضوء عليه .